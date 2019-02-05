HAKSEN: “Kamu Reformu Yasa Tasarısı oldubittiye getirildi”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), hükümetin hazırladığı Kamu Reformu Yasa Tasarısı’nın oldubittiye getirildiğini savundu.



HAKSEN, kamu hizmetlerinin daha kaliteli, daha hızlı olmasını, halkın kamu hizmetlerine daha kolay erişimini ve aynı oranda da çalışan için adil bir sistem talep ettiğini vurguladı.



Sendika, hükümeti, temel ve genel bir yasa olduğunu belirttiği Kamu Yönetimi Reformu Yasa Tasarısı’nın hazırlanmasında demokratik katılımcılığa ve aklına yoluna çağırdı.



“OLDUBİTTİYE GETİRİLDİ”



HAKSEN Genel Sekreteri Fırat Yılmaz yaptığı yazılı açıklamada, “hükümetin Kamu Reformu Yasa Tasarısı’nı, Başbakanlık’ta kendisiyle aynı düşünen bir sendikayla kimselere duyurmadan, kamuoyunun dikkatine getirmeden, tartışmadan, tartıştırmadan kapalı kapılar arkasında oldubittiye getirdiğini” öne sürdü.



Yılmaz, paydaş sendika ve sivil toplum örgütlerinin “etkin katılımı” olmadan teknik kurulun tamamlandığını, Meclis’e teknik kurulda görüşülenin değil başka tasarının gönderildiği iddia etti.



Demokratik katılımcılık taleplerinin sadece bir toplantıya görüş alınmak üzere dahil edilmekle karşılandığını belirterek bunu eleştiren Yılmaz, “Bu temel bir yasadır. Yola çıkış amacı doğrudur. Ancak gidilen yol 15 yıllık hatalı yolun tekrarıdır” ifadelerini kullandı.



Yılmaz, sağlanacak kamusal fayda, varılacak nihai hedef belirlenmediği için, karanlıkta el yordamı ile ilerlemeye çalışıldığını kaydetti.



Yılmaz yasa tasarısı yürürlüğe girerse, kamu görevlilerinin “Cilalı Kamu Reformu” dönemine gireceklerini de iddia etti; HAKSEN’in “Cilalanmış Kamu Görevlileri Yasası” değil “Kamu Yönetimi Reformu” yani halkın kamu hizmetlerini daha kaliteli daha hızlı alabilmesi ve kamu hizmetlerine daha kolay erişimi, aynı oranda da çalışan için adil bir sistem talep ettiğini bildirdi.



