HAKSEN: “Hükümetin yeni yıl hediyesi olarak halka reva gördüğü ‘yeni zamları’ protesto ediyoruz”

HAKSEN, “Eşit Hak ve Adalet Sendikası olarak, halkın insanca yaşayabileceği ve alım gücünün artırılacağı politikaların üretilmesi bir yana dursun, asgari ücretin dahi belirlenmesinde ağır aksak hareket eden Hükümetin ehliyet, kimlik ve seyrüsefer harçlarına yönelik bu hızlı zam adımını protesto ettiğimizi tüm kamuoyuna duyururuz” dedi.
HAKSEN, “Eşit Hak ve Adalet Sendikası olarak, halkın insanca yaşayabileceği ve alım gücünün artırılacağı politikaların üretilmesi bir yana dursun, asgari ücretin dahi belirlenmesinde ağır aksak hareket eden Hükümetin ehliyet, kimlik ve seyrüsefer harçlarına yönelik bu hızlı zam adımını protesto ettiğimizi tüm kamuoyuna duyururuz” dedi.