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Haksen: "Gelin tek yumruk olalım"

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), hükümetin, “Yasa Gücünde Kararname ile hayat pahalılığı ödeneğini 4 ay süreyle maaşlara yansıtmama” kararına karşı dava açıyor.

01 Nisan 2021 Perşembe 11:15
Haksen: "Gelin tek yumruk olalım"
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HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu yazılı açıklamasında, hükümeti eleştirerek, “Bardak taştı. Hükümet hayat pahalılığını Bakanlar Kurulu kararıyla durdurmuş. Yapmaya çalıştıkları, yanlış algı yaratarak, kamu çalışanlarıyla özel sektör emekçilerini birbirine düşürmektir” dedi.

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Büyükoğlu, bu karardan özel, kamu, çiftçi, hemşire, öğretmen ve küçük esnaf olmak üzere halkın yüzde 70’inin etkileneceğini ifade ederek, sendikalara “gelin tek yumruk olalım” çağrısında bulundu.

Hayat pahalılığının dondurulmasına karşı hukuksal mücadele başlatacaklarını belirten Büyükoğlu, tüm sendikalar, sivil toplum örgütleri, dernekler ve birlikler ile siyasi partilerin birlik olma zamanı olduğuna işaret etti.

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Son Güncelleme: 01.04.2021 11:36
Anahtar Kelimeler:
Eren BüyükoğluHayat Pahalılığının DurdurulmasıHaksen
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