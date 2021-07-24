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Haksen, “Gazeteciler ve Basın Bayramı”nı kutladı

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı”nı kutladı, özgür basının demokrasi ve ifade özgürlüğünün sigortası olduğunu vurguladı. 

24 Temmuz 2021 Cumartesi 13:45
Haksen, “Gazeteciler ve Basın Bayramı”nı kutladı

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, gün dolayısıyla yayımladığı mesajda, basının ekonomik olarak zor şartlarda ayakta durmaya çalıştığına dikkat çekerek, ülkeyi yönetenlerin başta basılı gazeteler olmak üzere tüm basın kuruluşlarına daha fazla destek olması gerektiğini ifade etti. 
Öte yandan basın emekçilerinin oldukça zor şartlarda görevlerini yapmaya çalıştığını belirten Büyükoğlu, “Basın emekçilerine daha iyi çalışma koşulları sağlandığında, basın özgürlüğü toplumun tüm kesimlerince içselleştirildiğinde ve gazetecilik mesleği hak ettiği değeri gördüğünde böylesi bir gün gerçek anlamda ‘bayram’ olarak anlam kazanabilir” ifadelerini kullandı.

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Büyükoğlu, basın emekçilerinin daha iyi koşullara kavuşması ve hakettikleri değeri görmeleri adına, basında örgütlü sendikaların vermekte olduğu mücadele ile her türlü dayanışmaya hazır olduklarını ifade etti.
 


 

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Son Güncelleme: 24.07.2021 13:58
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