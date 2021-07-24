Haksen, “Gazeteciler ve Basın Bayramı”nı kutladı

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, gün dolayısıyla yayımladığı mesajda, basının ekonomik olarak zor şartlarda ayakta durmaya çalıştığına dikkat çekerek, ülkeyi yönetenlerin başta basılı gazeteler olmak üzere tüm basın kuruluşlarına daha fazla destek olması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan basın emekçilerinin oldukça zor şartlarda görevlerini yapmaya çalıştığını belirten Büyükoğlu, “Basın emekçilerine daha iyi çalışma koşulları sağlandığında, basın özgürlüğü toplumun tüm kesimlerince içselleştirildiğinde ve gazetecilik mesleği hak ettiği değeri gördüğünde böylesi bir gün gerçek anlamda ‘bayram’ olarak anlam kazanabilir” ifadelerini kullandı.







