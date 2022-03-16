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HAKSEN, ekonomiyle ilgili taleplerini yazılı olarak Başbakanlığa iletti

HAKSEN, TALEPLERİ GERÇEKLEŞTİRİLMEZ VE ZAMLARA DEVAM EDİLİRSE, HER TÜRLÜ MEŞRU MÜCADELE VE GREV HAKKINI SONUNA KADAR KULLANACAĞINI VURGULADI

16 Mart 2022 Çarşamba 17:15
HAKSEN, ekonomiyle ilgili taleplerini yazılı olarak Başbakanlığa iletti

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), ekonomik krizle mücadeleye  dair taleplerini Başbakanlığa sundu.

HAKSEN, talepleri gerçekleştirilmez ve zamlara devam edilirse, her türlü meşru mücadele ve grev hakkını sonuna kadar kullanacağını vurguladı.

HAKSEN’in yazılı talepleri, Başbakan Faiz Sucuoğlu’na iletilmek üzere Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu’na verildi.

HAKSEN’den konuya dair yapılan açıklamada, 9 maddelik ekonomik talepler listesinin Başbakanlığa sunulduğu, sendikanın konunun takipçisi olacağı kaydedildi.

HAKSEN’ni talepler listesinde, akaryakıt zammı derhal geri alınması, hayat pahalılığı ödeneği 2 ayda bir güncellenecek şekilde yeniden düzenlenmesi, çağdaş teknolojilere ve yenilenebilir kaynaklara yatırım yapılması ve büyük sermayeden düzgün şekilde vergi alınması gibi konular yer alıyor.

HAKSEN’nin  açıklamasında döviz krizi, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ve ekonomik kriz sonucu oluşan sıkıntıların faturasının  her zaman olduğu gibi emekçilere kesildiği, akaryakıt zamlarından sonra emekçilerin aldığı  ücretin büyük bir kısmını  ulaşıma harcamak zorunda bırakıldığı kaydedildi.

Tüp gaza yapılan zam sonrasında ısınma giderleri artan halka bir darbe de, elektriğe yapılan zam ile vurulduğu belirtilen açıklamada, “Elektrik ücretini petrol fiyatlarına endeksleyen hükümet, elektriğe otomatik zammın da önünü açmış oldu. Böylece halkımız bu karda kışta ısınmaya da büyük meblağlar ödemek durumunda bırakıldı.” denildi.

Akaryakıt, tüp gaz ve elektrik zamlarının sermayenin talebi ve zorlaması sonucu ortaya çıktığı iddia edilerek, talepler şöyle sıralandı:

“1.Yapılan akaryakıt zammı derhal geri alınsın ve akaryakıt ve tüp gazdan alınan vergiler düşürülsün.

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2.Büyük oto galerilerden alınacak ekstra vergilerle nitelikli, kamusal toplu taşıma için çalışmalar başlatılsın.

3.Temel tüketim maddeleri çağımızın ihtiyaçlarına göre yeniden belirlenerek KDV sıfırlansın.

4.Büyük sermayeden düzgün bir şekilde vergi toplansın ve muafiyetler yeniden düzenlensin.

5.Bir defaya mahsus ultra zenginlerden servet vergisi alınarak gerekli yerlere harcansın.

6.Asgari ücret en düşük kamu maaşına sabitlenerek, özel sektör çalışanlarının da hayat pahalılığı ödeneğinden yararlanmasının önü açılsın.

7.Hayat pahalılığı ödeneği 2 ayda bir güncellenecek şekilde yeniden düzenlensin.

8.Daha ucuz elektrik üretebilmek için daha çağdaş teknolojilere ve yenilenebilir kaynaklara yatırım yapılsın.

9.Göç yasasının ortadan kaldırılması eşit işe eşit ücret prensibinin uygulanması”

HAKSEN, nu taleplerin karşılanması neticesinde halkın ve küçük esnafın nefes alma olanağı bulacağını belirterek,  sonucunun piyasaya olumlu yansıyacağını söyledi.

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Son Güncelleme: 17.03.2022 10:08
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