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HAKSEN'den, “kamu çalışanından geri ödemesiz kesinti“ öneren işadamlarına tepki: “kaynak arıyorsanız önce kendi servetinize bakın”

29 Ocak 2021 Cuma 19:00
HAKSEN'den, “kamu çalışanından geri ödemesiz kesinti“ öneren işadamlarına tepki: “kaynak arıyorsanız önce kendi servetinize bakın”
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HAKSEN, BAZI İŞ ADAMLARININ KAMU ÇALIŞANLARINDAN GERİ ÖDEME OLMAKSIZIN KESİNTİ YAPILMASI YÖNÜNDEKİ AÇIKLAMALARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), KTTO yönetimindeki bir iş adamının, kamu çalışanlarından geri ödeme olmaksızın kesinti yapılması yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu, “Kaynak arıyorsanız önce servetinize bakın” dedi.

Büyükoğlu, hükümet ve “ultra zengin” kesimin tutumları birbirine benzeterek,  “Hükümetten sonra ultra zenginler de gözünü çalışanın cebine dikmiş. Oysa kendi servetlerinin çok küçük bir bölümü ülkedeki kaynak sorununu çözer. Ancak tıpkı atamalara tam gaz devam eden hükümetin kaynak arayışı gibi, ultra zenginlerin sözde çözüm önerileri de samimiyetten uzak ve kötü niyetlidir” ifadelerini kullandı.

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Büyükoğlu açıklamasında, “bu kesime yapılan teşvik ve hibe altında yapılan kıyakların ortada olduğunu, servetlerinin küçük bir bölümünün vergilendirilmesiyle kaynak sorununun çözülebileceğini, buna rağmen gözlerinin çalışanın hakkına diktiklerini” iddia etti.

Çalışanların maaşının geri ödeme olmaksızın kesilmesini önermenin, kimsenin, özellikle de “emek ve emekçi düşmanı” bazı kesimlerin haddine olmadığını söyleyen Büyükoğlu, bu kişilerin amaçlarının bir taşla iki kuş vurup, hem konuyu servet vergisi tartışmalarından uzaklaştırmak, hem de özel ile kamu çalışanlarını birbirine düşürmek olduğunu öne sürdü.

Büyükoğlu açıklamasına şöyle devam etti:

“HAKSEN olarak bu niyet ve yaklaşımda olan herkesi uyarır, çalışanların alın teri olan maaşlarının kimsenin ağzına sakız olamayacağının altını çizeriz. Sözde kaynak arayışındaki atama şampiyonu hükümeti ise, ultra zengin kesimin servetleri üzerinden yapılacak vergilendirme ile kaynak yaratmaya ve bu zor günlerde özel sektör emekçilerine destek olmaya çağırırız.”

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Son Güncelleme: 29.01.2021 20:56
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