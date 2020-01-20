HAKSEN'den atama talebi

HAKSEN Başkanı İzzet Türkmen yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yaklaşan seçimler nedeniyle bu atamayı yapmayacağı yönünde bilgi aldıklarını iddia ederek, şöyle devam etti:



“Bu atama yapılmazsa bilinmelidir ki binlerce kamu çalışanının terfi hakları uzunca bir süre ellerinden alınacaktır. Zaten iş yükü inanılmaz ağır olan KHK’nun yazılı sınavını yapmış olduğu sınavların sözlülerini yapamaması durumunda; hem KHK yeniden bu sınavların yükünü tekrar yüklenmek zorunda kalacak, hem de sınavda başarılı olanlar sınavın yasal geçerlilik süresi dolacağından hak mahrumiyetine uğrayacaklardır.”

Ayrıca Kamu hizmetlerinin sürdürülebilmesi için acil olarak istihdam yapılması gereken bir çok dairede personel eksiklikleri hat safhaya çıkacak işe girebilmek adına sınav bekleyen binlerce vatandaşımız da aylarca bu kararın sonucu adeta cezalandırılacaklardır.

Üstte belirttiğimiz ve herkesimin mağdur olacağı bu süreci Sayın Cumhurbaşkanı’nın daha iyi analiz ederek buna imkan vermeden atamayı bir an önce gerçekleştirmesi sendikamız HAKSEN ve toplumumuz adına büyük önem arz etmektedir.”

Açıklamasında konuya ilişkin Cumhurbaşkanı’na yazdığı mektubu da paylaşan Türkmen, mektupta, söz konusu emeklilik dolayısıyla ile KHK’nın görevlerini yerine getirmesinin mümkün olmayacağını belirterek, kamuda yapılan terfi sınavları sonrasında yapılacak sözlü sınavların, ilk atama sınavlarının seçim yasaklarına takılması ve hak mahrumiyetine sebep olma ihtimaline yer verdi.

Mektupta, “HAKSEN olarak sınavların seçim yasaklarından önce ivedilikle düzenlenip, yapılması ve herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için gerekli olan yeni Kamu Hizmeti Komisyonu üyesinin tarafınızdan seçim yasakları süreci yaşanmadan atanması, ülkenin üstte belirttiğimiz kaos ortamı yaşanmaması adına hayati bir önem taşımaktadır” denildi.