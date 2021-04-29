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HAKSEN'den Arıklı'ya çağrı

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Haksen), Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sayın Erhan Arıklı’nın Hava Sporları Federasyonu’na katkı verilmesi için “yetki yazılarını imzalamamasından” dolayı federasyonun üç aydır faaliyetlerini yapamadığını ve çalışanların maaşlarını alamadığını belirterek, personelin mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesi çağrısında bulundu. 

29 Nisan 2021 Perşembe 12:30
HAKSEN'den Arıklı'ya çağrı
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Haksen tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun 2019 Kasım tarihinde aldığı kararla Geçitkale Havalimanı’nın İHA’ların kullanımı için Türk Silahlı Kuvvetleri’ne verilmesiyle havalimanında bulunan Havacılık Federasyonu’na ait Geçitkale Tesisleri’ne girişlerin yasaklanmış olduğu ve federasyonun envanterinde bulunan hava araçları ve hangarda bulunan ekipmanların atıl durumunda bırakıldığı belirtti.

Sendika, ayrıca tesislerde çalışan personelin akıbetinin düşünülmediğini de ileri sürdü. 


“Havalimanında bulunan Federasyonun kendi malı olan hangarı artık kullanılamayacağı gerçeğinin anlaşıldığını ancak devletin söz konusu tesislerdeki faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği yeni bir yer tahsis etmekle yükümlü olduğuna” işaret eden Haksen, hükümet yetkililerinin bu konuda vaatte bulunduklarını ancak herhangi ilerleme kaydedilmediğini kaydetti. 


Federasyon’un Microlight, Gyrocopter, Ultralight, Paraşüt, Yamaçparaşütü, Model Uçak ve Sıcak Hava Balonu gibi bir dizi faaliyetleri bulunduğu hatırlatan Haksen, Geçitkale Havalimanı dışında gerçekleştirilen Yamaçparaşüt ve Model Uçak Bölümleri’nin aktif olmasına rağmen “bütçenin verilmemesiyle Federasyon’un bu faaliyetlerini yapamaz duruma geldiğini” de belirtti.


Geçitkale Tesisleri’ndeki hangarda bulunan hava araçları ve ekipmanlarının faal kalması için izin alınarak hava araçlarına haftada iki kez bakım ve kısıtlı uçuş yapmaya çalışılmakta olduğu belirten açıklamada, “Federasyon ve personelinin bu özverisinin göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Devletin sahip çıkamadığı havacılığa var gücüyle sahip çıkmaya çalışmaktadırlar” denildi.


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“Tüm bunlar Federasyon’un bağlı bulunduğu Daire tarafından bilinmektedir” denilen açıklama şöyle devam etti:
“Federasyon en son bu yılın ocak ayında katkı almıştır. Ve dolayısıyla da üç aydır katkı alınamamasından dolayı personel maaş da alamamıştır ve sosyal hakları da sekteye uğramıştır.  Federasyona katkının üç aydır verilmemesinin sebebi ise bağlı bulunduğu Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sayın Erhan Arıklı’nın yetki yazılarını imzalamamasıdır. 2020 yılı bütçesinden arta kalan miktar bile hala daha Federasyona aktarılmamıştır. Her şeyin düzelmesi için sabırla ve iyi niyetle beklenmiştir. Bunu göz önünde bulundurarak personelin mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini beklemekteyiz.” 


Haksen, açıklamasında, “Havacılık bir ekip işidir, bu ekibin bölünmesi Federasyon faaliyetlerinin sürdürülmesinde sıkıntı yaşanmasına sebep olur. Havacılığın bir kenara atılması bu ülkeye, ülkesini seven Bakan ve İdarecilere yakışmamaktadır” ifadelerine de yer verdi.

 

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Son Güncelleme: 29.04.2021 13:09
Anahtar Kelimeler:
Hava Sporları FederasyonuErhan ArıklıHasen
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