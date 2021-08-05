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HAKSEN Başkanı Büyükoğlu yapılması gündeme gelen elektrik zammına tepki gösterdi

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, elektriğe yapılması gündeme getirilen yüzde 30’luk zamma tepki gösterdi.

05 Ağustos 2021 Perşembe 16:30
HAKSEN Başkanı Büyükoğlu yapılması gündeme gelen elektrik zammına tepki gösterdi

Büyükoğlu konuyla ilgili yazılı açıklamasında, TL’nin ve maaşların eridiği, alım gücünün daha da düştüğü, borçların katlandığı, pandemiyle ekonominin iyice çöktüğünü kaydederek böyle bir dönemde zam “Elektriğe yapılması gündeme getirilen yüzde 30’luk zam ile ilgili durumunu öfke ve hayal kırıklığıyla takip etmekteyiz” dedi.

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“Komisyon toplantı dahi yapamamakta, ancak buna rağmen ‘asgari ücretin kamudaki en düşük maaşa sabitlenmesi’ talebimiz görmezden gelinmektedir” diyen Büyükoğlu HAKSEN olarak mücadeleye devam edeceklerini söyledi. 
 

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Son Güncelleme: 05.08.2021 17:42
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