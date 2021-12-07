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HAKSEN, Bakan Oğuz’u ziyaret etti

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu ve beraberindeki heyet, Hava Sporları Federasyonu çalışanlarının yatmayan maaş ve yapılmayan yatırımlarıyla ilgili Maliye Bakanı Dursun Oğuz’u ziyaret etti.

07 Aralık 2021 Salı 12:00
HAKSEN, Bakan Oğuz’u ziyaret etti

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Maliye Bakanı Dursun Oğuz’a, Hava Sporları Federasyonu çalışanlarının üç aydır maaşlarının yatmadığı ve bir yıldır Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımlarının yapılmadığı iletilerek, sendikanın bu konuda attığı ve atmayı planladığı adımlardan bahsedildi.
Açıklamada, ziyaretten olumlu sonuç alınmasından duyulan memnuniyet dile getirilirken, sendika olarak ülkede bir süredir “kaderine terk edilen” Hava Sporları Federasyonu çalışanlarının sorunlarıyla ilgili yoğun girişimlerde bulunulduğu ve bu konudaki adımlarının süreceği kaydedildi.

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HAKSEN yetkilileri, Hava Sporları çalışanlarının mağduriyetleri giderilene kadar konunun takipçisi olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.
 


 

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Son Güncelleme: 07.12.2021 13:12
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