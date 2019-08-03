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HAKSEN: “Asgari ücreti en düşük memur maaşına endeksleyin”

HAKSEN, “Asgari Ücretin tespitinde izlenen yöntem, usul ve şeklin rasyonel aklın kabul edebileceği bir çerçeve içinde” olmadığını savunarak, “Asgari Ücreti en düşük memur maaşına endeksleyin” çağrısında bulundu. 

HAKSEN: “Asgari ücreti en düşük memur maaşına endeksleyin”

HAKSEN, “Asgari Ücretin tespitinde izlenen yöntem, usul ve şeklin rasyonel aklın kabul edebileceği bir çerçeve içinde” olmadığını savunarak, “Asgari Ücreti en düşük memur maaşına endeksleyin” çağrısında bulundu. 

03 Ağustos 2019 Cumartesi 09:04
HAKSEN: “Asgari ücreti en düşük memur maaşına endeksleyin”

HAKSEN yazılı açıklamasında, Asgari Ücret Yasasının da günün koşul ve şartlarına cevap verecek bir yapıda olmadığını ifade ederek, 2019 yılının Şubat ayında belirlenen net Asgari Ücrete 218 TL'lik artış yapmak için defalarca toplantı yapan komisyon üyelerini de “tirajı komik tiyatro oyunundan” vazgeçmeye çağırdı. 

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Komisyonun ilk toplantıda DPÖ’nün açıkladığı HP oranını geçmeyecek bir miktarı yasanın öngördüğü düzenlemeye göre belirlemesini tavsiye ettiklerini ifade eden HAKSEN, eleştirilerde bulundu ve “ülkeyi idare etmek, geleceğin refah ve güvenli bir ortam içerisinde yaşanabilmesi adına ya halkın gerçek anlamda refahına yönelik ve somut adımlar atın, ya da oturduğunuz koltuklardan kalkın” dedi. 

Son Güncelleme: 03.08.2019 12:17
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