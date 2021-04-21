Haksen, Ankara Güven Hastanesi ile tedavi hizmetleri için sözleşme imzaladı

HAKSEN’den verilen bilgiye göre, HAKSEN Sağlık Sekreteri Hüsrev Tancer’in öncülüğünde atılan adımla, sendika üyelerinin ve birinci derece yakınlarının indirimli sağlık hizmeti alabilmesi, hastane dışında konaklama gerekmesi halinde anlaşmalı oteller için de indirim ve kolaylık sağlanıyor.

Öte yandan işbirliği sözleşmesi ile sağlık alanında işbirliklerinin de önü açılıyor.

Ankara Güven Hastanesi bünyesinde bulunan bilim insanlarının Kuzey Kıbrıs’ta konferanslar düzenlemesini de içeren sözleşmede, KKTC’den sağlık çalışanları da Ankara’daki konferanslara katılacak.

TANCER: “ÜYEMİZİN AYRICALIKLARINI ARTIRMAK İÇİN BU ADIMI ATTIK”

İşbirliği sözleşmesiyle ilgili açıklama yapan HAKSEN Sağlık Sekreteri Hüsrev Tancer ise, tüm dünyada sağlığın ne denli önemli olduğunun bir kez daha görüldüğü bir dönemde, HAKSEN üyelerinin en iyi sağlık hizmetini alabilmesi adına bu adımı attıklarını belirtti.

Tancer, “Üyelerimiz ve birinci derece yakınları sağlık hizmetinden yararlanacağı gibi gerek burada gerek Ankara’da işbirliği ve koordinasyon içerisinde gerçekleştirilecek konferansların, sağlık alanındaki ilerlemelere yönelik de değerli katkılar yapacağı düşüncesindeyiz” ifadelerini kullandı.