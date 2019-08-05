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HAKSEN: “40 yıllık sistem artık değişmeli”

HAKSEN, “40 yıldır ülkeyi her gün kötüye götüren sistemler artık son bulmalıdır” dedi.

HAKSEN: “40 yıllık sistem artık değişmeli”

HAKSEN, “40 yıldır ülkeyi her gün kötüye götüren sistemler artık son bulmalıdır” dedi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 08:43
HAKSEN: “40 yıllık sistem artık değişmeli”

HAKSEN yazılı açıklamasında, yıllardır emekçinin ücret, çalışma koşulları, emeklilik ve birikimlerini “Asgari Ücret Komisyonu, Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı” olmak üzere üç ayaklı oluşumların saptadığını kaydetti. 
Her üç komisyonun da hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinden oluştuğu belirtilen açıklamada, şunlar savunuldu:  
“Hükümetler ne yazık ki bu üç komisyonda da işverenin yanında yer almakta ve hep çalışanın karşısında saf tutmaktadırlar. Bu komisyonlardan bu güne kadar çalışan lehine hiçbir karar çıkmamıştır. İşte bu nedenle artık bu üçayaklı oluşumların yapısı değiştirilmelidir. 
Hükümetler özel sektör çalışanlarını doğrudan etkileyen bu kararlara işçi temsilcilerini ortak etmekten vazgeçsin. Son asgari ücret belirlenmesinde çalışanı temsil eden HÜR-İŞ temsilcileri gibi kendi temsil ettikleri kesime hizmet etmeyecekse bu karar mekanizmalarını kaldırsın. Tüm sorumluluğu hükümet olarak siz yüklenin. Yoksa böylesi hep emekçinin emeğini çalacak mekanizmalar oluşturmayın.”

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HAKSEN, bu üçlü oluşum yönetiminin kaldırılmasını talep ederek, yerine daha adaletli ve gerçek emekçinin söz sahibi olacağı oluşumların oluşturulmasını talep etti. 
HAKSEN, emeğin çalınmasına ve çalınanların sermayeye peşkeş çekilmesine şiddetle karşı çıkmaya devam edeceğini belirterek, şöyle devam etti:
“HÜRİŞ Başkanının da toplantıya katılan üyelerinin son asgari ücret belirlenmesinde işveren temsilcilerinin çekimser kalmasına rağmen neden olumlu oy kullanmak zorunda kaldığını, temsil ettiği çalışana ve topluma açıklamak zorundadır.
Sendikamız HAKSEN özelde sendikalaşmanın ne kadar gerekli olduğunu vurgular ve bu yöndeki çalışmalarına hız vererek devam etme kararlılığında olduğunu bir kez daha yeniler.”
 

Son Güncelleme: 05.08.2019 11:54
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