Haklarında 4 davadan suç getirildi

29 Ocak 2018 tarihinde Gazimağusa’da Kennedy Dede'yi evinden döverek kaçırıp Çanakkale Göleti'nde döverek öldürmekle suçlanan 5 sanık bugün 25.01.21 tarihinde saat 09:50 sıralarında Gazimağusa Ağır Ceza mahkemesi'ne çıkarıldılar, Mahkeme saat 13:45de son buldu.
Olayın azmettiricisi olmakla itham edilen Nidai Şanlı, Ozan Körkurt, Onur Körkurt, Simge Dağdur ve Zekeriya Kurucu bugün çıkarıldıkları mahkemede 4 dosya üzerinden dava okundu.Sanıklar aleyhine 4 suçtan dava getirildisanıklar aleyhine 1- adam öldürme, 2-adam kaçırma, 3- ciddi darp, 4-tehlikeli silah taşımaktan toplam 4 dava getirildi.
Sanık 1 Nidai Şanlı 4 davadan , sanık 2 Ozan Körkurt 3 davadan, sanık 3 Onur körkurt 3 davadan, sanık 4 Simge Dağdur 2 davadan, sanık 5 Zekeriya Kurucu 3 davadan suçlu bulunarak mahkum edildi.
Savunma avukatları yarın saat 13:00'da hitablarını sunacaklar.(MHA)