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Hakan Aşkın TAK'a veda etti

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) 31 yıldır hizmet veren Müdür Muavini Vekili Hakan Aşkın, emeklilik kararı aldı.

30 Temmuz 2021 Cuma 10:15
Hakan Aşkın TAK'a veda etti

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) 31 yıldır hizmet veren Müdür Muavini Vekili Hakan Aşkın,  son çalışma gününde meslektaşları ve iş arkadaşlarına veda etti.

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, Hakan Aşkın’a ajansa hizmetleri için teşekkür plaketi takdim etti. Veda töreninde duygusal anlar yaşandı.

Gürdallı, ajansta düzenlenen mütevazı törende yaptığı konuşmada, Hakan Aşkın’la çalıştığı üç yıllık dönemde ondan çok şey öğrendiğini belirterek, Aşkın’a hizmetleri için teşekkür etti. Gürdallı, Aşkın’ın sadece TAK’ta değil, tüm meslek hayatında karşılaştığı en değerli çalışma arkadaşlarından biri olduğunu vurguladı.

“İş disiplini ve ajansı sahiplenmesiyle dikkat çeken böyle bir çalışma arkadaşımızın aramızdan ayrılması çok üzücü. Keşke müdür muavini olarak bizimle daha uzun yıllar çalışabilseydi. TAK’a hizmetlerinin karşılığını ödemek mümkün değil” diyen Gürdallı, Hakan Aşkın’la iş arkadaşlıkları bitse de dostluklarının devam edeceğine inancının tam olduğunu vurguladı.

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Mesai arkadaşları da Hakan Aşkın’la paylaştıkları yıllar ve ondan öğrendikleri için teşekkür ederek, sağlıklı ve güzel bir emeklilik hayatı diledi.

Hakan Aşkın ise TAK’ta 1 Kasım 1990’da muhabir olarak çalışmaya başladığı tarihten bugüne, muhabir, editör ve yönetici kademelerinde görev yaptığını kaydederek, görev süresi boyunca hep doğruyu yapmaya çalıştığını, parmağının arkasına saklanmadan görüşlerini ifade ettiğini söyledi.

Aşkın, güzel günler yanında sorunlar ve tartışmalı günler de geçirdiği 31 yılın sonunda emeklilik kararının kendisinde hem sevinç, hem de burukluk yarattığını kaydetti.

“Geride bıraktığım iz, herkese göre değişik olacak. Önemli olan buradan sağlıklı şekilde gitmekti, inşallah öyle olur” diyen Aşkın, 31 yıl boyunca kendisine destek olup, anlayış gösteren herkese sağlıklı çalışma yılları diledi.

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Son Güncelleme: 30.07.2021 10:31
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