Hak-sen’den Bayram Mesajı…

Lefkoşa, 30 Temmuz 20 : Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, muhtemel riskleri engellemek maksadıyla, maske kullanılması, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasını ihmal etmemek gerektiğini vurguladı.

Büyükoğlu yayınladığı bayram mesajında, halkın bayramını tebrik ederek, bir süredir dünyayı etkisi altına alan koronovirüs salgını sebebiyle bu bayramda da muhtemel riskleri engellemek maksadıyla, sosyal hareketliliğin çok düşük seviyelerde tutulmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

Büyükoğlu, yapılacak mecburi ziyaretlerde de maske kullanılması, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasını ihmal etmemek gerektiğini vurguladı.

Salgın sürecinde tüm insanlığın ekonomiden sosyal hayata birçok alanda zorlu bir imtihandan geçtiğini belirten Büyükoğlu, yavaş da olsa normalleşme adımlarının atılmaya başlandığını, bu anlamda gelecekten umutlu olduğunu dile getirdi.

Büyükoğlu, bayramların, birlik ve beraberliğin en yüksek seviyede tezahür ettiği, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği, dargınlıkların, kırgınlıkların unutulduğu, hoşgörünün en yoğun şekilde yaşandığı özel günler olduğunu vurguladığı mesajında “Başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam âleminin Kurban Bayramını en içten duygularımla kutluyor, sağlık, mutluluk, huzur ve güven içerisinde, ailenizle birlikte bir bayram geçirmenizi içtenlikle diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

(RU/HA)

