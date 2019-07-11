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Hak-sen, Basını Destekleyecek Yeterli Yasaların Olmadığına İşaret Etti

Lefkoşa, 11 Temmuz 19 : Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Hak-Sen), basın çalışanlarının özellikle düzensiz çalışma saatleri nedeniyle maddi ve manevi zorluklar yaşadığını belirterek, iş ve hizmetlerin yasalara uygun bir şekilde yapılması için gerekli düzenlenmelerin hayata geçirilmesi gereğine vurgu yaptı.

Hak-sen, Basını Destekleyecek Yeterli Yasaların Olmadığına İşaret Etti

Lefkoşa, 11 Temmuz 19 : Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Hak-Sen), basın çalışanlarının özellikle düzensiz çalışma saatleri nedeniyle maddi ve manevi zorluklar yaşadığını belirterek, iş ve hizmetlerin yasalara uygun bir şekilde yapılması için gerekli düzenlenmelerin hayata geçirilmesi gereğine vurgu yaptı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:16
Hak-sen, Basını Destekleyecek Yeterli Yasaların Olmadığına İşaret Etti

Lefkoşa, 11 Temmuz 19 : Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Hak-Sen), basın çalışanlarının özellikle düzensiz çalışma saatleri nedeniyle maddi ve manevi zorluklar yaşadığını belirterek, iş ve hizmetlerin yasalara uygun bir şekilde yapılması için gerekli düzenlenmelerin hayata geçirilmesi gereğine vurgu yaptı.
Hak-Sen, yaptığı açıklamada, basın gününün 11 Temmuz’da kutlanan özel bir gün olduğunu belirtti. Açıklamada, “Basın; hitap ettiği toplumun aynası ve toplumu oluşturan fertlerin doğru haber alma ve doğru bilgilenme hakkının teminatıdır. Kamuoyunun duygu ve düşüncelerini objektif ve tarafsız olarak yansıtmak suretiyle, demokrasinin tam işlerliğinin gelişmesine katkıda bulunur. Dolayısıyla basın, toplumdaki çok sesliliğin ve düşünce özgürlüğünün gelişmesinde ve korunmasında da çok önemli görevler ifa etmektedir” denildi.
Hak-Sen, aynı zamanda demokrasi temellerinin geliştirilmesi için sağlam bir harç olan basının, demokrasinin tam ve sağlıklı işleyebilmesi, topluma kök salıp yerleşebilmesi için bu harçla harmanlanması ve basın özgürlüğüne önem verilmesi olduğunu kaydetti.

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Hak-Sen, kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden tüm gazetecilerin, Basın Emekçileri Sendikası, Gazeteciler Birliği, Gazeteciler Cemiyeti, Bay-Sen, ve Kameramanlar Birliği’nin Basın Günü’nü kutladı.
(AK/FEZ)
 

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