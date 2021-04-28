Hak-sen’den İş (değişiklik) Yasa Tasarısı’na eleştiri

HAK-SEN Başkanı Eren Büyükoğlu, yazılı açıklamasında, yeni tasarıyla Toplu İş Sözleşmesi’nin geçerliliğinin bir yılla sınırlandırılarak kendiliğinden yenilenmesinin önüne geçileceğini savundu.

Söz konusu adımın özel sektörde sendikalaşmayı daha da zorlaştırmak için atıldığını ileri süren Büyükoğlu, özel sektör çalışanlarının da insanca yaşamayı hak ettiğini söyledi, hükümet edenleri buna engel olmaktan vazgeçmeye çağırdı.



