HAK-SEN’den çağrı: “Vatandaşların yoğun olduğu devlet dairelerinde önlem alın”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, vatandaşların yoğun olduğu devlet dairelerinde COVİD-19’la ilgili önlem alınmasını istedi.

Eren Büyükoğlu, yazılı açıklamasında hükümeti de muhalefeti de vurdumduymazlıkla suçladı, seçim nedeniyle toplum sağlığının unutulduğunu savundu, salgında hayatını kaybeden olursa bunun sorumlusunun hükümet olacağını söyledi.

Seçim için yapılan harcamaları da eleştiren Hak-Sen Başkanı, “O paraları evinde interneti olmayan, tableti olmayan öğrencilere harcarsanız topluma daha faydalı olacaksınız” dedi.

HAK-SEN Başkanı Büyükoğlu, açıklamasında, “Pandemiyle ilgili radikal kararlar alın yoksa o gailesine düştüğünüz seçim günü toplumun büyük çoğunluğu ya karantinada ya hastanede ya da yakınları için korku içinde bekleyişte olacak” ifadelerini kullandı.