HAK-SEN’den çağrı: “Vatandaşların yoğun olduğu devlet dairelerinde önlem alın”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, vatandaşların yoğun olduğu devlet dairelerinde COVİD-19’la ilgili önlem alınmasını istedi.
Eren Büyükoğlu, yazılı açıklamasında hükümeti de muhalefeti de vurdumduymazlıkla suçladı, seçim nedeniyle toplum sağlığının unutulduğunu savundu, salgında hayatını kaybeden olursa bunun sorumlusunun hükümet olacağını söyledi.
HAK-SEN Başkanı Büyükoğlu, açıklamasında, “Pandemiyle ilgili radikal kararlar alın yoksa o gailesine düştüğünüz seçim günü toplumun büyük çoğunluğu ya karantinada ya hastanede ya da yakınları için korku içinde bekleyişte olacak” ifadelerini kullandı.