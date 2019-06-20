Hak-Sen’den açıklama...

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Hak-Sen), “kahvaltı hazırlamadığı gerekçesiyle eşini darp eden kişinin ileride yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılmasını” eleştirdi.

Konuyla ilgili Hak-Sen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri Bilgin Şenyurt Polatcan tarafından yapılan açıklamada, “Olan yine kadına oldu. Evi artık güvenli bir yer olmaktan çıkan kadına; kalabileceği yerin, kendi ayakları üzerinde hayatına devam edebileceği imkânların devlet mekanizması tarafından sağlanmasını beklemek, kadının en doğal hakkıdır” ifadelerine yer verildi.

Darp edilen ve ölüm tehdidi alan kadınların korunması ve desteklenmesi için gerekli mekanizmaların bir an önce hayata geçirilmesi ve bunun bir devlet görevi olarak yerine getirilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, “Darp ve tehdit mağduru kadının tüm yaşam kalitesi sıfırlanırken, zanlının normal bir şekilde evine dönüp hayatına kaldığı yerden devam etmesi kabul edilemez” denildi.



“Aile bireylerinden gelen şiddete, ceza yasamızda daha ağır cezalar verilmesi için gerekli düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı’nın da konuya, müfredatı iyileştirme ve geliştirme noktasında dahil olması gerekmektedir.

Sendikamız Hak-Sen; daha önce yaptığı açıklamalarda yer aldığı gibi, şiddet gören kadınların evine dönebilmesini, zanlıların; evden aynı zamanda kadının işyerinden ve sosyal hayatını geçirdiği mekânlardan uzak kalmasını sağlayacak teknik önlemlerin alınması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını yeni hükümetten de talep etmektedir.”

