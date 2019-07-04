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Hak-Sen, yeni hükümetten beklentilerinin hayat pahalılığı için alınan karardan vazgeçmesi olduğunu belirtti

Hak-Sen, yeni hükümetten beklentilerinin hayat pahalılığı için alınan karardan vazgeçmesi olduğunu belirtti

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:35
Hak-Sen, yeni hükümetten beklentilerinin hayat pahalılığı için alınan karardan vazgeçmesi olduğunu belirtti

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Hak-Sen), çalışandan kesinti yapıp sermayeye af çıkarmanın halk önünde affı olamayacağını, yeni hükümetten beklentilerinin en kısa sürede hayat pahalılığı ödeneğinden kesinti kararından vazgeçmesi olduğun belirtti.

Hak-Sen Basın Yayın Sekreteri Arif Alasya yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin Temmuz ayı sonunda hayat pahalılığı uygulamasından yapacağı yüzde 2’lik kesinti ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun bu konuda yaptığı açıklamaları eleştirerek, bu uygulama için sendikalardan yardım istenmesinin enteresan olduğunu savundu.

Bugüne kadar tüm hükümetlerin bütçesini, çalışanın cebine el atarak düzeltmeye çalıştıklarını ifade eden Alasya, “Ancak bu ülkede gerçek vergilendirme, Bankalar ve Faiz yasalarını ve nereden buldun yasasını ısrarla yasallaştırmamaktadırlar. Hep kaybeden çalışan mı olacaktır?” dedi.

Alasya şunları öne sürdü:

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“Bu gün çalışanın cebinden çalmak için kanun hükmünde kararname çıkaranlar; Yaptıkları yüzde 30 zamları geri almakla ilgili bir kararları yok. Ayni enflasyona bağlı olarak Bankaların aldıkları faiz yükseltme kararları için bir yaptırım yok. Tüccar ve perakendecilerin yaptıkları zamlarla ilgili bir kararları yok. Bu zamlarla ilgi elde edilen fahiş gelirlerin vergilendirilmesi için alınan tedbirler yok. Liyakata dayalı atamalar yok.”

Mali yönden alınacak onca tedbire rağmen yanlış bir hesap üzerinden, hala daha çalışanın cebinden yüzde 2 çalmanın peşine düşüldüğünü savunan Alasya, “Unutulmamalıdır çalışanın cebinden eksilteceğiniz her kuruş piyasada özellikle küçük esnafın ekmeğinden kesilecektir” dedi.  

Hak-Sen’in çalışanın arkasında olup, haklarını sonuna kadar korumak için elinden geleni yapmaya devam edeceğine işaret eden Alasya, bu süreçte paydaş tüm örgütler ile de işbirliği içinde çalışacaklarını kaydetti. 

Alasya, “Yeni hükümetten beklentimiz en kısa sürede bu kararından vazgeçmesidir. Doğru ve yaşanabilir bir Asgari Ücret Hesaplaması ve yeni ücretin herkesi insanca yaşamaya uygun hale getirecek bir rakam olması yönündedir” dedi.

Son Güncelleme: 04.07.2019 18:41
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