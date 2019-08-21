HAK-SEN, okul sekreterlerinin sorunlarına çözüm istedi

Eşit Hak ve Adalet Sendikası’ndan (HAKSEN) bir heyet, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu ziyaret etti, okul sekreterlerinin sorunlarını gündeme getirerek çözüm istedi.

Sendika açıklamasına göre heyette Sendika Başkanı İzzet Türkmen, İskele Bölge Başkan Mustafa Dayanıklı ve Mağusa Bölge Başkan Yardımcısı Serdar Altınkaynak yer aldı.

Ziyarette eğitimle ilgili çeşitli konular ele alındı ve okul sekreterlerinin zaman zaman okulda yalnız başlarına görev yapmalarının yarattığı güvenlikle ilgili sorunlar dile getirilerek yasal mevzuat düzenlemesi talep edildi.

Bakan Çavuşoğlu’nun konuya ılımlı bir yaklaşım sergilediği ifade edilen açıklamada, Çavuşoğlu’nun HAKSEN’in kendisine sunacağı mevzuat çalışmasını inceleyip değerlendireceği ve gerekli düzenlemelerin yapılabileceğini söylediği belirtildi.

Ziyarette Çavuşoğlu’na talepleri içeren bir de mektup sunuldu.