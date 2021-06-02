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Hak-sen: “KKTC Hava Sporları Federasyonu faaliyetlerini zorlukla sürdürebiliyor”

KKTC Hava Sporları Federasyonu’nun faaliyetlerini zorlukla sürdürebildiği, personelin aylardır düzgün maaş alamadığı savunuldu.

02 Haziran 2021 Çarşamba 12:30
Hak-sen: “KKTC Hava Sporları Federasyonu faaliyetlerini zorlukla sürdürebiliyor”
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Federasyonda örgütlü Eşit Hak ve Adalet Sendikası’ndan (HAK-SEN) yapılan açıklamada, personelin Geçitkale Havaalanı’ndaki binalarından uzaklaştırıldığı, aylardır düzgün maaş alamadığı iddia edildi.

Buna rağmen personelin faaliyetlerini sürdürmek için çaba harcadığı belirtilen açıklamada, devlet tarafından alternatif pist ve hangar yapımı için hiçbir adım atılmadığı, yer gösterilmediği ileri sürüldü.

Açıklamada, 6 uçuş personelinin havaalanının içinde bulunan KKTC Hava Sporları Federasyonu’na ait hangarlarda bekleyen uçakların bakımı ve uçuş bilgilerinin körelmemesi için geçici bir çözümle havaalanına gidebildiği kaydedildi.

Federasyonun balon ve paraşüt gibi diğer bölümlerinin de maddi yetersizlikten dolayı faaliyetlerinin durma noktasına geldiği savunulan açıklamada, model uçak bölümünün ise maddi yetersizlikten dolayı Avrupa yarışmalarına katılamadığı belirtildi.

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Açıklamada, Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) onaylı Avrupa şampiyonu olan pilotların hiçbir yarışmaya gidememek yanında yerel yarışmaları dahi organize edemeyecek durumda olduğu ileri sürüldü.

KKTC Hava Sporları Federasyonu’nun geleceğinin bir siyasinin iki dudağı arasına hapsedildiği iddia edilen açıklamada, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı eleştirildi.

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Son Güncelleme: 02.06.2021 13:15
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