Hak-Sen: “Kadınlar eşit, adil, insan onuruna yaraşır, barış içinde yaşamak istiyor”

HAKSEN Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri İlke Olgun, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajında, 112 yıl önce Danimarka’nın Kopenhag kentinde Clara Zetkin’in önerisiyle, 1857’de başlayan, kadın haklarının kazanılması ve kadınların birlikteliği hareketinin artık her 8 Mart’ta mücadele gününe dönüştüğünü belirtti.

Olgun, bugün neoliberal politikalarla güvencesiz, taşeron çalıştırılan, ev içi emeği görülmeyen, işsiz bıraktırılan, mobbinge, şiddete, tacize, tecavüze maruz kalan tüm kadınlar için hep birlikte mücadeleyi yükseltme zamanı olduğunu vurguladı.



“Geleceğimizi patronun iki dudağının arasına teslim eden tüm hükümetler özel sektöre sendikayı zorunlu hale getirmeyerek biz kadınları daha da sömürüyor. Asgari ücretle geçinemiyoruz, hamile olunca işten atılıyoruz, sigortamız yatmadan çalıştırılıyoruz, eşit işe eşit ücret alamıyoruz. Emeğimizi hiçe sayıyorlar” diyen Olgun, kadınlar için kurtuluşun, ilk önce biat etmeyen kendi ayakları üzerinde durabilen sorgulayan bir toplum olmak için çabalamak olduğunu kaydetti.Toplumsal cinsiyet eşitliği algısını yaymak için hem kadınların hem de erkeklerin eğitilmesini sağlamanın hem kendileri hem de kız kardeşleri için boyunlarının borcu olduğunu ifade eden İlke Olgun, tüm kadınların yarın saat 18.00’de Dereboyu Kumsal Parkı önünde buluşmaya çağırdı.