Hak-Sen: “Kadınlar eşit, adil, insan onuruna yaraşır, barış içinde yaşamak istiyor”

HAKSEN Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri İlke Olgun, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajında, 112 yıl önce Danimarka’nın Kopenhag kentinde Clara Zetkin’in önerisiyle, 1857’de başlayan, kadın haklarının kazanılması ve kadınların birlikteliği hareketinin artık her 8 Mart’ta mücadele gününe dönüştüğünü belirtti.
Olgun, bugün neoliberal politikalarla güvencesiz, taşeron çalıştırılan, ev içi emeği görülmeyen, işsiz bıraktırılan, mobbinge, şiddete, tacize, tecavüze maruz kalan tüm kadınlar için hep birlikte mücadeleyi yükseltme zamanı olduğunu vurguladı.
Toplumsal cinsiyet eşitliği algısını yaymak için hem kadınların hem de erkeklerin eğitilmesini sağlamanın hem kendileri hem de kız kardeşleri için boyunlarının borcu olduğunu ifade eden İlke Olgun, tüm kadınların yarın saat 18.00’de Dereboyu Kumsal Parkı önünde buluşmaya çağırdı.