HAK-SEN: “Hayat pahalılığında yüzde 2 kesinti kabul edilemez”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN), “hükümetin yasa gücünde kararname ile hayat pahalılığı hakkından yüzde 2 kesintiye gitmesinin” kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Hayat pahalılığı ile enflasyonun aynı şey olmadığını iddia eden Yılmaz, hayat pahalılığı ödeneğinin maaşla geçinenlerin satın alma gücünü koruyacak rakam olduğunu ifade etti.