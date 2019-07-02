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HAK-SEN: “Hayat pahalılığında yüzde 2 kesinti kabul edilemez”

HAK-SEN: “Hayat pahalılığında yüzde 2 kesinti kabul edilemez”

02 Temmuz 2019 Salı 09:22
HAK-SEN: “Hayat pahalılığında yüzde 2 kesinti kabul edilemez”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN), “hükümetin  yasa gücünde kararname ile  hayat pahalılığı hakkından yüzde 2 kesintiye gitmesinin” kabul edilemez olduğunu ifade etti.

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HAK-SEN Genel Sekreteri Fırat Yılmaz yaptığı yazılı açıklamada, “Dörtlü hükümet döneminde bazı yetkili sendikaların sessiz kalması ile önce askıya alınan sonra enflasyonun yavaşlaması ile dondurulmuş ilk üç ay ile ikinci üç ayın birleştirilmesiyle verilen rakamdan yüzde 2 fazlalık bahane edilmektedir Ama üç aylık geç ödeme hesaba katılmamaktadır” iddiasında bulundu.

Hayat pahalılığı ile enflasyonun aynı şey olmadığını iddia eden Yılmaz, hayat pahalılığı ödeneğinin  maaşla geçinenlerin satın alma gücünü koruyacak rakam olduğunu ifade etti.

Son Güncelleme: 02.07.2019 12:32
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