Hak-sen: “Evde kaldığımız süreyi aşılama ve random PCR testleri ile değerlendirmeli”

Yazılı açıklama yapan Büyükoğlu, başta risk grubundakiler olmak üzere, polisler, kaymakamlık, cezaevleri, gümrükler gibi çalışmayı sürdüren kamu emekçileri, tüp, su vb gibi elzem ihtiyaç tedarikçileri, kısaca hem özelde hem kamuda çalışmak durumunda olan kesimlerin aşılanarak riskin en aza indirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Büyükoğlu, “Ülkemizde yaz sonu sıfırlanan yerel vakalar bugün rekor seviyelere varmış vaziyettedir. Şüphesiz bunda en büyük pay, kumar aşkıyla karantinasız girişleri başlatan, yetmezmiş gibi tüm uyarılara rağmen yeni yılda birilerini memnun etmek adına kapanma kararı almayan hükümetindir. Buna rağmen halkımız yine üzerine düşeni yapmış, bir kez daha ciddi bir fedakarlık göstererek evlerine kapanmıştır. Bugün artık iş yetkililere düşmektedir.” ifadelerini kullandı.

“Yeni yıl başta olmak üzere, geç kalınmış ya da hiç alınmamış tedbirlerle ipin ucunu kaçıranlar için bu dönem, ipleri eline alma fırsatı olarak görülmelidir” diyen Büyükoğlu, aksi durumda hem günden güne tükenen sağlık çalışanlarının insan üstü özverisi, hem de halkın evde kalarak maddi manevi fedakarlığının boşa çıkacağını belirtti.

salgınla mücadelede fırsata çevirmesi halinde kapanma sürecinin kayıp değil kazanıma dönüşeceğini ifade etti.





