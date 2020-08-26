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Hak-sen endişelerini dile getirdi

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) Genel Başkanı Eren Büyükoğlu, ülkede son zamanlarda artan koronavirüs vakaları, pandemi hastanesinin olmaması ve ebeveynlerin okulların güvenli bir şekilde açılacağı konusunda endişelerini dile getirerek, tüm bunların ruh sağlığını etkilediğini belirtti.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 11:59
Hak-sen endişelerini dile getirdi
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Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) Genel Başkanı Eren Büyükoğlu, yazılı açıklamasında, sendika yönetimi olarak bir baba, bir anne, bir vatandaş olarak hükümetten beklentilerinin güvenli, bilimsel ve sağlıklı kararlar alması olduğunu, ancak hükümetin vatandaşın beklentilerinden çok seçime odaklandığını savunarak UBP-HP koalisyonunu eleştirdi.

Hak-Sen Genel Başkanı Eren Büyükoğlu, salgının kaygıları artırdığını, insan psikolojisini de olumsuz etkilediğini kaydederek ebeveynlerin eğitimin nasıl olacağı konusundaki açıklamalardan tatmin olmadığını kaydetti.

“Ebeveynlerin okulların güvenli bir şekilde açılacağı konusunda endişeleri devam etmekte, çoğunluğu çalışıyor olan ebeveynler ise dönüşümlü eğitim sistemine geçilecek olmasıyla çocukların okul dışında geçirecekleri zaman konusunda veyahut online eğitimde başarıyı yakalamada yetersiz kalacaklarını düşünmektedir” diyen Büyükoğlu, şöyle devam etti:

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“Kaldı ki, evinde bilgisayar ve internet bulunmayan çocukların online eğitimi nasıl alacağı, bunun eğitimde fırsat eşitliğine ters düştüğünü savunmaktadır. Ayrıca çoğunluğu çalışan ebeveynlerin çocukları dönüşümlü eğitim sistemine geçilmesiyle, okul dışında nerede kalacakları da ebeveynleri zorlayan bir durumdur.”

Tüm bu kaygıların giderilmesinin ülkeyi yönetenlerin alacağı ve atacağı sağlıklı, bilimsel ve istikrarlı kararlar olduğunu belirten Büyükoğlu, ülkenin bir sivil toplum kuruluşu olan Hak-Sen’in, gerek üyelerinin, gerekse tüm halkın endişelerini önemsediğini, belirsizlik ve kaos ortamında insanın ruh sağlığında sıkıntılar yaşanmasını asla kabul etmezken, her gün vaka artışlarını normal bir durummuş gibi dile getiren hükümet yetkililerini ise kınadıklarını kaydetti.

Büyükoğlu “Bir kez daha yineliyoruz ki, bizim derdimiz seçim değil geçim, bizim derdimiz çocuklarımızın geleceği, bizim derdimiz sağlık, bizim derdimiz güven” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 26.08.2020 12:20
Anahtar Kelimeler:
Haksen
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