banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Lefkoşa ve Gönyeli’de iki kadın da evlerinde ölü bulundu
İki ani ölüm
Hükümet kurma çalışmaları…
UBP CTP’yi ziyaret etti
Falyalı cinayetinde 2 zanlı için 6'şar gün daha tutukluluk kararı
Falyalı cinayeti: 6'şar gün tutululuk
Tatar: TMT, EOKA'ya karşı bir savunma örgütü olarak kuruldu
Tatar: TMT, EOKA'ya karşı bir...
Falyalı kurşunlanırken bir Sırp havada uçuyordu!
Falyalı kurşunlanırken bir Sırp havada...
banner405

Hak-İş, gazeteci Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatına ilişkin ifadelerini kınadı

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, gazeteci Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) ile ilgili ifadelerini kınadı.

11 Şubat 2022 Cuma 14:30
Hak-İş, gazeteci Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatına ilişkin ifadelerini kınadı

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, "Kıbrıs Türklerinin özgürlük mücadelesinin en önemli kuruluşlarından Türk Mukavemet Teşkilatı hakkında yapılan olumsuz ve aşağılayıcı yayınlarla EOKA'cılara ve Rumlara ancak bu kadar destek olunabilir. Esas hedef, ana vatanla yürüyen Kıbrıs Türklerini yalnızlaştırmak, ana vatanla bağlarını koparıp Rum ve AB'nin asimilasyon hedeflerine hizmet etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu alçakça ve haince planı boşa çıkarmak için ana vatan ve yavru vatanın daha fazla güç birliğine ihtiyacı olduğuna işaret eden Arslan, şunları kaydetti:

banner341
"Adanın gerçek sahibi Kıbrıs Türklerinin asırlardır verdikleri mücadeleye gözlerini kapayan Türk düşmanı çevreler, İngiliz emperyalizminin işgalini görmezden gelirken, AB'nin sinsi ve Kıbrıs Türklerinin eşit haklarını tanımaktan uzak planlarına ses çıkarmayan, Rumların her türlü düşmanca tezgahını adeta onaylayan bu ihanet şebekelerini deşifre edip protesto etmek bir vatan borcudur."

Hak-İş olarak bundan sonra da Kıbrıs Türkleri ile dayanışmayı her alanda yükselterek devam ettireceklerini vurgulayan Arslan, Kıbrıs Adası'ndaki Türklerin bağımsızlıklarını, TMT gibi direniş örgütlerinin fedakarca yürüttüğü soylu mücadele sonucu elde ettiklerini bildirdi.

Mahmut Arslan, "Tarihi gerçekleri bilmeden ya da görmezden gelerek yapılan olumsuz ve aşağılayıcı yayınları ve bu yayınları yapanları kınıyoruz." ifadesini kullandı.

(

banner360
Son Güncelleme: 12.02.2022 00:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haberimiz etkili oldu zavallı köpeğin sahibi bulundu
Haberimiz etkili oldu zavallı köpeğin sahibi bulundu
Vicdansız sahibi tarafından bağlanıp ölüme terk edildi
Vicdansız sahibi tarafından bağlanıp ölüme terk edildi
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Sucuoğlu: “Hükümet çarşambaya kadar netleşecek”
Sucuoğlu: “Hükümet çarşambaya kadar netleşecek”
Cumhurbaşkanı’nın Covid-19 testi negatife döndü
Cumhurbaşkanı’nın Covid-19 testi negatife döndü
Şubat tatili bitiyor
Şubat tatili bitiyor
Falyalı'nın avukatı konuştu: Çok iyi bir insandı, mafya değildi
Falyalı'nın avukatı konuştu: Çok iyi bir insandı, mafya değildi
Hafta sonu ve yeni haftada yağış beklenmiyor
Hafta sonu ve yeni haftada yağış beklenmiyor
Lefkoşa Araç Muayene Şubesi Perşembeye kadar kapalı olacak
Lefkoşa Araç Muayene Şubesi Perşembeye kadar kapalı olacak
Lefkoşa ve Gönyeli’de iki kadın da evlerinde ölü bulundu
Lefkoşa ve Gönyeli’de iki kadın da evlerinde ölü bulundu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim