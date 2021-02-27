banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Muhalefet yangına körükle gidiyor!
Muhalefet yangına körükle gidiyor!
Bunlar da ülkenin günah keçileri!
Bunlar da ülkenin günah keçileri!
Yazıklar olsun!
Yazıklar olsun!
Sağlık kayıtlarımızda risk kapıda
Sağlık kayıtlarımızda risk kapıda
banner376

Haftasonu sokağa çıkma yasağı var

Kısmi sokağa çıkma yasağı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin 19 Şubat 2021 tarihinde koronavirüs (Covid-19) hakkında almış olduğu ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmasına karar verilen ek tedbir kararları ve istisnaları çerçevesinde, Cuma günü saat 20.00’den 1 Mart Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkmak yasaklanmıştı.

27 Şubat 2021 Cumartesi 09:00
Haftasonu sokağa çıkma yasağı var
banner337
banner391

Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı Emirnamesi şöyle:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, ‘Fasıl 156’ Sokağa Çıkma Yasağı Yasası’nın 2’nci maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak, koronavirüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla 22.2.2021 saat 05.00’dan 1.3.2021 saat 05.00′ a kadar aşağıda öngörülen istisnai durumlara bağlı olarak kısmi sokağa çıkma yasağı ilan eder:

Kısmi sokağa çıkma yasağı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin 19 Şubat 2021 tarihinde koronavirüs (Covid-19) hakkında almış olduğu ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmasına karar verilen ek tedbir kararları ve istisnaları çerçevesinde aşağıdaki şekilde uygulanır;

banner341
22 Şubat 2021 tarihinden 27 Şubat 2021 saat 05.00’a kadar; gece 20.00’dan sabah saat 05.00’a kadar kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanır.

27 Şubat 2021 saat 05.00′ dan 1.3.2021 saat 05.00’a kadar kısmi sokağa çıkma yasağı ugulanır.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin kararı çerçevesinde, temel ihtiyaçların giderilebilmesi amacıyla çalışan özel sektör çalışanları ve kamuda elzem hizmetleri yerine getirecek çalışanlar (polis, itfaiye, belediye, sivil savunma, sağlık çalışanları v.b) kısmi sokağa çıkma yasağından muaf olup, bu kişler haricindeki kişiler için kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanır.

Bu kısmi sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma yapılacaktır.

Bu Emirname, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.”

banner360
Anahtar Kelimeler:
Kktc Sokağa çıkma Yasağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Covid-19 salgınında son durum ne?
Covid-19 salgınında son durum ne?
Bakanlar Kurulu saat 15:00'te toplanıyor
Bakanlar Kurulu saat 15:00'te toplanıyor
Hava durumu
Hava durumu
Gazeteciler Birliği: “Siyasiler ne zamandan beri gazetecilerin kime, hangi soruyu soracağına karar veriyor?”
Gazeteciler Birliği: “Siyasiler ne zamandan beri gazetecilerin kime, hangi soruyu soracağına karar veriyor?”
KKTC'de 38 yeni vaka
KKTC'de 38 yeni vaka
Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda konuştu
Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda konuştu
B1 5. şubesini açtı
B1 5. şubesini açtı
Basın-sen, Bakan Arıklı’yı kınadı
Basın-sen, Bakan Arıklı’yı kınadı
Gıda analiz sonuçları
Gıda analiz sonuçları
Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği'nden eylem kararı…
Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği'nden eylem kararı…

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim