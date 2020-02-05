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Haftasonu karla karışık yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, haftasonu dağlık kesimlerde karla karışık yağmur beklendiğini bildirdi. Yarın ve Cuma günü ise hava sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu olacak. 

Haftasonu karla karışık yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, haftasonu dağlık kesimlerde karla karışık yağmur beklendiğini bildirdi. Yarın ve Cuma günü ise hava sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu olacak. 

05 Şubat 2020 Çarşamba 13:25
Haftasonu karla karışık yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, haftasonu dağlık kesimlerde karla karışık yağmur beklendiğini bildirdi. Yarın ve Cuma günü ise hava sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu olacak. 
Meteoroloji Dairesinden verilen bilgiye göre, hava sıcaklığı Pazar günü 5-8 derecelere düşecek. 
Bölge genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk iki günü soğuk ve nemli diğergünlerde  ise oldukca soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. 

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Hava, yarın parçalı ve çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu, Cuma parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, Cumartesi parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu yüksek dağlık kesimler karla karışık yağmurlu, Pazar parçalı bulutlu yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Pazartesi ve Salı az bulutlu sabah saatleri don olayı bekleniyor. 
En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk iki günü iç kesimler ve sahillerde 15 – 18 derece, Pazar günü 5 – 8 derece, diğer günlerde ise 9 - 12 derece dolaylarında seyredecek. 
Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esecek. 
 

Son Güncelleme: 05.02.2020 16:45
Anahtar Kelimeler:
Hava DurumuKktc
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