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Haftalık Trafik Raporu: 79 Kaza, 18 Yaralı

Lefkoşa, 22 Temmuz 19 (.): KKTC’de son bir haftada 79 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 18 kişi yaralandı.

Haftalık Trafik Raporu: 79 Kaza, 18 Yaralı

Lefkoşa, 22 Temmuz 19 (.): KKTC’de son bir haftada 79 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 18 kişi yaralandı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:56
Haftalık Trafik Raporu: 79 Kaza, 18 Yaralı

Lefkoşa, 22 Temmuz 19 (.): KKTC’de son bir haftada 79 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 18 kişi yaralandı.

Polisin haftalık trafik raporuna göre, yaklaşık 340 bin TL’lik maddi hasara neden olan kazalar; süratli araç kullanmak (22), yakın takip (18), kavşakta durmamak (18), dikkatsiz sürüş yapmak (12) ve diğer etkenlerden (9)  kaynaklandı.

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Trafik kazalarında 36 ile Lefkoşa başı çekerken, Girne’de 24, Gazimağusa’da 13, Güzelyurt ve İskele’de 3’er kaza gerçekleşti.

Diğer yandan aynı dönemde ülke genelinde gerçekleştirilen rutin trafik kontrollerinde kontrol edilen 6 bin 293 araç sürücüsünden 680’i ile ilgili ileri işleme gidildi.

 Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 107’si süratli araç kullanmak, 7’si tehlikeli sürüş yapmak, 27’si dikkatsiz sürüş yapmak, 84’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 13’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 19’u alkollü araç kullanmak, 115’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 37’si trafik levha ve işaretlerine uymamak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 21’i muayenesiz araç kullanmak, 26’sı sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 22’si "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 9’u “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 4’ü tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 3’ü koruyucu miğfersiz motosiklet kullanmak ve 182’si diğer trafik suçlarından rapor edildi.

(YIL/HA)
 

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