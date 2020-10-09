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Haftalık Gıda Denetim Sonuçları

İTHAL ÜRÜNLERDEN SULTANİ ÜZÜM VE ŞEFTALİDE, YERLİ ÜRÜNLERDEN İSE SALATALIKTA LİMİT ÜSTÜ BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ TESPİT EDİLDİ 

09 Ekim 2020 Cuma 12:28
Haftalık Gıda Denetim Sonuçları
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İTHAL ÜRÜNLERDEN SULTANİ ÜZÜM VE ŞEFTALİDE, YERLİ ÜRÜNLERDEN İSE SALATALIKTA LİMİT ÜSTÜ BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ TESPİT EDİLDİ 
Lefkoşa, 9 Ekim 20 (.): Tarım Dairesi, bu haftaki denetimlerinde, ithal ürünlerden sultani üzüm ve şeftalide, yerli ürünlerden ise salatalıkta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğini bildirdi.
Tarım Dairesi, 4-10 Ekim tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 

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İthal ürünlerden 46 numuneden 44’ünün temiz olduğu; Köşe Ticaret Ltd.’e ait sultani üzüm ve SVS Tic. Ltd.’e ait şeftalide limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği kaydedilen açıklamaya göre, söz konusu ürünler firmaların isteği üzerine menşeine iade edildi. 
Öte yandan yerli ürünlerden 19 numuneden 18’i temiz çıktı.  Tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen Mağusa’da Ümit Coşkun’a ait salatalıkta imha edildi. 
(TUĞ/GÜL)  GIDA DENETİM SONUÇLARI LİSTESİ EKTE
 

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