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Haftalık yangın bilançosu

Polis Genel Müdürlüğü 18-24 Ekim tarihleri arasında meydana gelen yangınlarla ilgili açıklama yaptı

25 Ekim 2021 Pazartesi 11:00
Haftalık yangın bilançosu

Polis Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz hafta KKTC’de toplam 26 yangın meydana geldiğini, yangınlar sonucunda yaklaşık 15 bin 330 TL’lik zarar oluştuğunu açıkladı.

18-24 Ekim tarihleri arasındaki yangınlarla ilgili açıklamada, yangınların muhtemel sebepleri arasında; yol kenarlarına ve araziler içerisine söndürmeden atılan sigara izmaritleri, ihmal ve dikkatsizlik, sabotaj, sirayet, söndürülmeden dökülen mangal kömürlerinin kuru otları tutuşturması ve oluşan kısa devreler yer aldı.

Yangınların bölgelere göre dağılımı ise şöyle:

“Lefkoşa: 10, Gazimağusa: 8, Girne: 1, Güzelyurt: 3, İskele: 4

“YANGIN SEBEPLERİNDE SİGARA İZMARİTİ İLK SIRADA”

Yangın sebepleri şöyle sıralandı:

“Sigara izmariti 9, temizlik maksatlı 4, sabotaj 2, tespit edilemeyen 4, kısa devre 3, ihmal ve dikkatsizlik 2, sirayet 2.”

Yangın çeşitleri arasında, kuru ot ve çöp 11, anız 7, motorlu araç 2, bahçe 2, ev 1, elektrik 1, deniz aracı 1, sair 1 yer aldı.

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“ZAMANINDA ALINAN TEDBİRLER, FELAKETİ ÖNLER

Öte yandan İtfaiye Müdürlüğü de yangına karşı alınması gereken önlemlerle ilgili açıklama yaparak, seyahat halindeyken araçlardan yol kenarlarına ve arazi içerisine sigara izmariti atılmaması uyarısını tekrarladı.

Açıklamada, 1 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında temizlik maksadıyla olsa bile her türlü ateş yakmanın yasak olduğu anımsatıldı.

İş yerleri ve konutlarda elektrik tesisatlarında aşırı yüklemeden dolayı meydana gelecek olan kısa devreleri önlemek amacıyla elektrik tesisatlarının kontrolünü uzman kişilere yaptırmak gerektiği vurgulanan açıklamada, şu önerilere yer verildi:

“Mangal kömürlerini tamamen söndüğünden emin olmadan çöp içerisine veya herhangi bir yere dökmeyiniz ve mangal yapılacak yerin etrafını temiz tutmaya özen gösteriniz.

Özel araçlar, akaryakıt taşıyan araçlar ve tarımsal araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız; meydana gelecek yakıt sızmalarını, kısa devreleri ve egzozlardan çıkan kıvılcımların yangına sebep olmasını önleyecektir.

Araçlarınızın içerisinde azami 2 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikeyi önleyecektir.

İş yerinizi ve konutunuzu herhangi bir yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır.

Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, ALO 177 Orman Yangın İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur.”

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Son Güncelleme: 25.10.2021 11:21
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