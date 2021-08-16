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Haftalık yangın bilançosu

09 – 15 Ağustos 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (22) adet yangın meydana gelmiştir. Bu yangınların sonucunda maddi hasar olmuştur.

16 Ağustos 2021 Pazartesi 12:18
Haftalık yangın bilançosu

09 – 15 Ağustos 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, yol kenarlarına ve araziler içerisine söndürmeden atılan sigara izmaritleri, faal durumdaki klimada aşırı yüklemeden dolayı meydana gelen kısa devre, ihmal ve dikkatsizlik, elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar, oluşan kısa devreler, baca içerisinde biriken yağ tortuları, araçlarda meydana gelen yakıt kaçağı, oksijen kaynağından çıkan kıvılcımlar ve diğer yangınlar yer almıştır.

Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 100.625 TL’dir. Yangınların bölgelere göre dağılımı ise şöyledir.

Lefkoşa:6

Gazimağusa:7

Girne:3

Güzelyurt:4

İskele:2

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YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

LEFKOŞA

6

GAZİMAĞUSA

7

GİRNE

3

GÜZELYURT

4

İSKELE

2

TOPLAM

22

HASAR MİKARI

100.625 TL

09.08.2021– 15.08.2021 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN SEBEPLERİ

Sigara İzmariti

8

Kısa Devre

5

Elektrik Telleri

3

İhmal ve Dikkatsizlik

2

Temizlik Maksatlı

1

Baca

1

Kaynak Makinesi

1

Yakıt Kaçağı

1

TOPLAM

22

09.08.2021– 15.08.2021 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN ÇEŞİTLERİ

Ev

2

Orman

1

Fırın-Baca

1

Barınak

1

Anız

2

Balya

1

Kuru Ot ve Çöp

9

Motorlu Araç

3

Elektrik

2

TOPLAM

22

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