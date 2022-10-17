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Haftalık trafik raporu açıklandı!

17 Ekim 2022 Pazartesi 14:18
Haftalık trafik raporu açıklandı!

10 Ekim - 16 Ekim 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC&#39;de toplam (69) adet trafik
kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan (12) yaralanmayla ve (57) hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile
neticelenen kazalarda (16) kişi yaralanmıştır.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (23) , dikkatsiz sürüş
yapmak (17), kavşakta durmamak (11), yakın takip (8) ve diğer etkenler (10) olarak yer almıştır.
Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 1,576,100TL TL&#39;dir. Kazaların İlçelere göre dağılımı ise
şöyledir;
Lefkoşa : 26
Gazimağusa : 16
Girne : 19
Güzelyurt : 1
İskele : 7
10 Ekim - 16 Ekim 2022 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik kont-
rolleri sonucu, toplam 12185 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 1431 araç sürücüsü
aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Suçların dağılımı ise aşağıdaki gibidir;
Sürat ( 224 ) , Tehlikeli Sürüş ( 10 ), Dikkatsiz Sürüş ( 30 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 229 ),
Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 16 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 42 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile
Konuşmak ( 179 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 121 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 119
), Trafik Işıklarına Uymamak ( 1 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 45 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında
Araç Kullanmak ( 91 ), &quot;A&quot; Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 20 ), &quot;B&quot; Özel İşletme İzinsiz Araç
Kullanmak ( 3 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 7 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet
Kullanmak ( 3 ), Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi
Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ( 6 ) ve 285 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.

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