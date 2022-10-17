Haftalık trafik raporu açıklandı!

10 Ekim - 16 Ekim 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (69) adet trafik
kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan (12) yaralanmayla ve (57) hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile
neticelenen kazalarda (16) kişi yaralanmıştır.
Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (23) , dikkatsiz sürüş
yapmak (17), kavşakta durmamak (11), yakın takip (8) ve diğer etkenler (10) olarak yer almıştır.
Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 1,576,100TL TL'dir. Kazaların İlçelere göre dağılımı ise
şöyledir;
Lefkoşa : 26
Gazimağusa : 16
Girne : 19
Güzelyurt : 1
İskele : 7
10 Ekim - 16 Ekim 2022 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik kont-
rolleri sonucu, toplam 12185 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 1431 araç sürücüsü
aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Suçların dağılımı ise aşağıdaki gibidir;
Sürat ( 224 ) , Tehlikeli Sürüş ( 10 ), Dikkatsiz Sürüş ( 30 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 229 ),
Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 16 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 42 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile
Konuşmak ( 179 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 121 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 119
), Trafik Işıklarına Uymamak ( 1 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 45 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında
Araç Kullanmak ( 91 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 20 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç
Kullanmak ( 3 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 7 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet
Kullanmak ( 3 ), Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi
Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ( 6 ) ve 285 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.