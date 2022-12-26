Haftalık trafik raporu açıklandı!

19 Aralık - 25 Aralık 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (89) adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan; (1) ölümle, (17) yaralanmayla ve (71) hasarla sonuçlanmıştır.

Ölümle neticelenen kazada (1) kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda (24) kişi yaralanmıştır.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (26) , dikkatsiz sürüş yapmak (27), kavşakta durmamak (11), yakın takip (13) ve diğer etkenler (12) olarak yer almıştır.

Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 2,424,269.49 TL'dir. Kazaların İlçelere göre dağılımı ise şöyledir;

Lefkoşa : 32

Gazimağusa : 21

Girne : 20

Güzelyurt : 3

İskele : 13

19 Aralık - 25 Aralık 2022 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik kontrolleri sonucu, toplam 9437 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 875 araç sürücüsü

aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Suçların dağılımı ise aşağıdaki gibidir;

Sürat ( 211 ) , Tehlikeli Sürüş ( 8 ), Dikkatsiz Sürüş ( 28 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 144 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 5 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 15 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 114 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 63 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 99 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 3 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 39 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında AraçKullanmak ( 27 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 5 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 1 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 3 ) ve 110 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.