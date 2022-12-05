banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Haftalık trafik raporu açıklandı!
Haftalık trafik raporu açıklandı!
Türkiye'de Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı
Türkiye'de Kasım ayı enflasyon rakamları...
Seçim propagandası bugün başladı
Seçim propagandası bugün başladı
Brent petrol fiyatında son durum
Brent petrol fiyatında son durum
Döviz Kurları (5 Aralık 2022)
Döviz Kurları (5 Aralık 2022)
banner404

Haftalık trafik raporu açıklandı!

05 Aralık 2022 Pazartesi 10:32
Haftalık trafik raporu açıklandı!

28 Kasım - 4 Aralık 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (52) adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan (10) yaralanmayla ve (42) hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile
neticelenen kazalarda (13) kişi yaralanmıştır.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (16) , dikkatsiz sürüş yapmak (12), kavşakta durmamak (9), yakın takip (6) ve diğer etkenler (9) olarak yer almıştır.
Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 1,901,000 TL'dir. Kazaların İlçelere göre dağılımı ise şöyledir;
Lefkoşa : 30
Gazimağusa : 6
Girne : 11
Güzelyurt : 2
İskele : 3
28 Kasım - 4 Aralık 2022 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik kont- rolleri sonucu, toplam 10007 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 903 araç sürücüsü
aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Suçların dağılımı ise aşağıdaki gibidir; Sürat ( 242 ) , Tehlikeli Sürüş ( 2 ), Dikkatsiz Sürüş ( 19 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 108 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 11 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 26 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 121 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 50 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 70 ),
Trafik Işıklarına Uymamak ( 1 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 30 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 30 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 4 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 4 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 2 ) ve 183 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seçim propagandası bugün başladı
Seçim propagandası bugün başladı
KKTC Gazeteleri (5 Aralık 2022)
KKTC Gazeteleri (5 Aralık 2022)
Rifat Günay neyi bekliyor !
Rifat Günay neyi bekliyor !
Universalbank müdürü tutuklandı
Universalbank müdürü tutuklandı
Yine Universalbank Yine usulsüz işlem Yine personel feda edildi Universalbank müdürü tutuklandı
Yine Universalbank Yine usulsüz işlem Yine personel feda edildi Universalbank müdürü tutuklandı
Harmancı: “Yarınlarını bugünden kurtaracak olan Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hat Projesi’ni tamamladık”
Harmancı: “Yarınlarını bugünden kurtaracak olan Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hat Projesi’ni tamamladık”
Harmancı: “Yarınlarını bugünden kurtaracak olan Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hat Projesi’ni tamamladık”
Harmancı: “Yarınlarını bugünden kurtaracak olan Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hat Projesi’ni tamamladık”
YSK seçilmiş sayılan aday listesini açıkladı
YSK seçilmiş sayılan aday listesini açıkladı
YSK kesinleşen aday listelerini açıkladı
YSK kesinleşen aday listelerini açıkladı
Güngördü, propaganda faaliyetleriyle ilgili kura çekimi ve takvim belirleme çalışmasına katıldı
Güngördü, propaganda faaliyetleriyle ilgili kura çekimi ve takvim belirleme çalışmasına katıldı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim