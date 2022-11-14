Haftalık trafik raporu açıklandı!

7 Kasım - 13 Kasım 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (73) adet trafik

kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan; (1) ölümle, (16) yaralanmayla ve (56) hasarla sonuçlanmıştır.

Ölümle neticelenen kazada (1) kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda (22) kişi

yaralanmıştır.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (24) , dikkatsiz sürüş

yapmak (18), kavşakta durmamak (11), yakın takip (8) ve diğer etkenler (12) olarak yer almıştır.

Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 2,681,000 TL'dir. Kazaların İlçelere göre dağılımı ise

şöyledir;

Lefkoşa : 32

Gazimağusa : 17

Girne : 21

Güzelyurt : 2

İskele : 1

7 Kasım - 13 Kasım 2022 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik kont-

rolleri sonucu, toplam 9399 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 1082 araç sürücüsü

aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Suçların dağılımı ise aşağıdaki gibidir;

Sürat ( 251 ) , Tehlikeli Sürüş ( 8 ), Dikkatsiz Sürüş ( 22 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 191 ),

Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 4 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 30 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile

Konuşmak ( 183 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 40 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 81 ),

Trafik Işıklarına Uymamak ( 3 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 57 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç

Kullanmak ( 45 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 3 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak

( 4 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 1 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak

( 4 ) ve 155 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.