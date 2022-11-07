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Haftalık trafik raporu açıklandı!

07 Kasım 2022 Pazartesi 12:14
Haftalık trafik raporu açıklandı!

31 Ekim - 6 Kasım 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC&#39;de toplam (85) adet trafik

kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan; (1) ölümle, (22) yaralanmayla ve (62) hasarla sonuçlanmıştır.
Ölümle neticelenen kazada (2) kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda (27) kişi
yaralanmıştır.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (25) , dikkatsiz sürüş
yapmak (21), kavşakta durmamak (16), yakın takip (11) ve diğer etkenler (12) olarak yer almıştır.

Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 2,966,900 TL&#39;dir. Kazaların İlçelere göre dağılımı
ise şöyledir;
Lefkoşa : 32
Gazimağusa : 22
Girne : 19
Güzelyurt : 5
İskele : 7
31 Ekim - 6 Kasım 2022 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik kont-

rolleri sonucu, toplam 9181 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 1177 araç sürücüsü
aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Suçların dağılımı ise aşağıdaki gibidir;
Sürat ( 185 ) , Tehlikeli Sürüş ( 9 ), Dikkatsiz Sürüş ( 34 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 207 ),
Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 8 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 37 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile
Konuşmak ( 180 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 99 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 100 ),
Trafik Işıklarına Uymamak ( 3 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 52 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç
Kullanmak ( 54 ), &quot;A&quot; Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 7 ), &quot;B&quot; Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak
( 5 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 2 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak
( 6 ) ve 189 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.

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