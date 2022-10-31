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Haftalık trafik raporu açıklandı!

31 Ekim 2022 Pazartesi 15:43
Haftalık trafik raporu açıklandı!

24 Ekim - 30 Ekim 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC&#39;de toplam (62) adet trafik
kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan; (2) ölümle, (14) yaralanmayla ve (46) hasarla sonuçlanmıştır.
Ölümle neticelenen kazalarda (2) kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda (19) kişi
yaralanmıştır.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (20) , dikkatsiz sürüş
yapmak (17), kavşakta durmamak (10), yakın takip (7) ve diğer etkenler (8) olarak yer almıştır.
Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 2,553,200 TL&#39;dir. Kazaların İlçelere göre dağılımı ise
şöyledir;
Lefkoşa : 22
Gazimağusa : 16
Girne : 20
Güzelyurt : 2
İskele : 2
24 Ekim - 30 Ekim 2022 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik kont-
rolleri sonucu, toplam 9039 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 1356 araç sürücüsü
aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Suçların dağılımı ise aşağıdaki gibidir;
Sürat ( 235 ) , Tehlikeli Sürüş ( 12 ), Dikkatsiz Sürüş ( 21 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 220 ),
Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 5 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 26 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile
Konuşmak ( 269 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 138 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 99 ),
Trafik Işıklarına Uymamak ( 2 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 66 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç
Kullanmak ( 50 ), &quot;A&quot; Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 4 ), &quot;B&quot; Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak
( 3 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 1 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak
( 4 ) ve 201 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.

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