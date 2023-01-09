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Haftalık trafik raporu açıklandı!

09 Ocak 2023 Pazartesi 13:40
Haftalık trafik raporu açıklandı!

2 Ocak - 8 Ocak 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (69) adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan (19) yaralanmayla ve (50) hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda (22) kişi yaralanmıştır.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (19) , dikkatsiz sürüş yapmak (15), kavşakta durmamak (10), yakın takip (11) ve diğer etkenler (14) olarak yer almıştır. Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 2.963.000 TL'dir. Kazaların İlçelere göre dağılımı ise şöyledir;

Lefkoşa : 30
Gazimağusa : 11
Girne : 19
Güzelyurt : 5
İskele : 4
2 Ocak - 8 Ocak 2023 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik kotrolleri sonucu, toplam 9523 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 993 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Suçların dağılımı ise aşağıdaki gibidir;
Sürat ( 154 ) , Tehlikeli Sürüş ( 14 ), Dikkatsiz Sürüş ( 29 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 118 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 9 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 24 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 150 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 78 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 158), Trafik Işıklarına Uymamak ( 6 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 48 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 36 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 14 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 2 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 4 ), Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ( 2 ) ve 147 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.

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