Haftalık trafik raporu açıklandı!

26 Aralık - 1 Ocak 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (85) adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan; (1) ölümle, (21) yaralanmayla ve (63) hasarla sonuçlanmıştır.

Ölümle neticelenen kazada (1) kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda (26) kişi yaralanmıştır.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (23) , dikkatsiz sürüş yapmak (18), kavşakta durmamak (14), yakın takip (13) ve diğer etkenler (17) olarak yer almıştır.

Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 3,161,500 TL'dir. Kazaların İlçelere göre dağılımı ise şöyledir;

Lefkoşa : 41

Gazimağusa : 18

Girne : 20

Güzelyurt : 5

İskele : 1

26 Aralık - 1 Ocak 2023 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik kontrolleri sonucu, toplam 8080 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 852 araç sürücüsü rapor

edilerek aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Suçların dağılımı ise aşağıdaki gibidir; Sürat ( 177 ) , Tehlikeli Sürüş ( 6 ), Dikkatsiz Sürüş ( 20 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 125 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 7 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 17 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 103 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 75 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 88 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 8 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 34 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 32 ), ";A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 8 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 1 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 1 ) ve 150 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.