Haftalık trafik raporu: 75 kaza, 15 yaralı

KKTC’de geçen hafta meydana gelen 75 trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın 20- 26 Haziran dönemine ilişkin trafik raporuna göre, bu süre içindeki kazaların 21’i süratli araç kullanmak, 16’sı dikkatsiz sürüş yapmak,11’i kavşakta durmamak, 12’si yakın takip ve 15’i de diğer etkenler nedeniyle oldu.

Kazalarda toplam hasar miktarı 1 milyon 423 bin 868 TL olarak açıklanırken, kazaların İlçelere göre dağılımı ise, Lefkoşa 30, Gazimağusa 18, Girne 25, Güzelyurt 1, İskele 1 şeklinde verildi.

-Trafik denetimleri…

Aynı dönemde polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrolleri sonucu, toplam 7 bin 371 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 744 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı. Suçların dağılımı şöyle;

“Sürat ( 189 ) , Tehlikeli Sürüş ( 9 ), Dikkatsiz Sürüş ( 20 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 81 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 8 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 11 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 144 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 62 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 50 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 4 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 17 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 24 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 4 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 6 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 5 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 2 ), Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ( 3 ) ve 105 diğer trafik suçları.”