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Haftalık trafik raporu: 75 kaza, 15 yaralı

28 Haziran 2022 Salı 16:45
Haftalık trafik raporu: 75 kaza, 15 yaralı

KKTC’de geçen hafta meydana gelen 75 trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın 20- 26 Haziran dönemine ilişkin trafik raporuna göre, bu süre içindeki kazaların 21’i süratli araç kullanmak, 16’sı dikkatsiz sürüş yapmak,11’i kavşakta durmamak, 12’si yakın takip ve 15’i de diğer etkenler nedeniyle oldu.

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Kazalarda toplam hasar miktarı 1 milyon 423 bin 868 TL olarak açıklanırken, kazaların İlçelere göre dağılımı ise, Lefkoşa 30, Gazimağusa 18, Girne 25,  Güzelyurt 1,    İskele 1 şeklinde verildi.

-Trafik denetimleri…

Aynı dönemde polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrolleri sonucu, toplam 7 bin 371 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 744 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı. Suçların dağılımı şöyle;

“Sürat ( 189 ) , Tehlikeli Sürüş ( 9 ), Dikkatsiz Sürüş ( 20 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 81 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 8 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 11 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 144 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 62 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 50 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 4 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 17 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 24 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 4 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 6 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 5 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 2 ), Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ( 3 ) ve 105 diğer trafik suçları.”

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Son Güncelleme: 28.06.2022 18:23
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