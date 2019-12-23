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Haftalık trafik raporu: 73 kaza, 23 yaralı

Ülke genelinde son bir haftada 73 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 23 kişi yaralandı.57’si hasarla sonuçlanan kazalarda toplam 331 bin 900 TL’lik maddi hasar oluştu.

Haftalık trafik raporu: 73 kaza, 23 yaralı

Ülke genelinde son bir haftada 73 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 23 kişi yaralandı.57’si hasarla sonuçlanan kazalarda toplam 331 bin 900 TL’lik maddi hasar oluştu.

23 Aralık 2019 Pazartesi 12:13
Haftalık trafik raporu: 73 kaza, 23 yaralı

Haftalık polis trafik raporuna göre, 16-22 Aralık dönemindeki kazaların  sebepleri; süratli araç kullanmak (21), kavşakta durmamak (13), yakın takip (11), dikkatsiz sürüş yapmak (15) ve diğer etkenler (13) olarak sıralandı.

Kazaların 24’ü Lefkoşa, 19’u  Girne, 17’si Gazimağusa, 9’u Güzleyurt ve 4’ü İskele’de gerçekleşti.

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Diğer yandan aynı dönemde  ülke genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde  6 bin 892 araç sürücüsü kontrol edilirken bunlardan 918’i ile ilgili ileri işleme gidildi.

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 236’sı süratli araç kullanmak, 5’i tehlikeli sürüş yapmak, 23’ü dikkatsiz sürüş yapmak, 137’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 22’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 12’si alkollü araç kullanmak, 76’sı seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 80’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 34’ü muayenesiz araç kullanmak, 29’u sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 10’u "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 8’ı "B" özel işletme izinsiz araç kullanmak, 1’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 4’ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 4’ü takside taksimetre bulundurmamak, veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ve 233’u diğer trafik suçlardan rapor edildi.


 

Son Güncelleme: 23.12.2019 17:09
Anahtar Kelimeler:
Haftalık Trafik Raporu
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