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Haftalık trafik raporu: 66 trafik kazası… 18 yaralı…

Haftalık trafik raporu: 66 trafik kazası… 18 yaralı…

09 Eylül 2019 Pazartesi 12:31
Haftalık trafik raporu: 66 trafik kazası… 18 yaralı…

AYNI DÖNEMDE 66 TRAFİK KAZASI…418 BİN TL MADDİ ZARAR

Polis tarafından 2-8 Eylül tarihleri arasında ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 7 bin 621 araç sürücüsü kontrol edildi, bunlardan 937’siyle ilgili ileri işleme gidildi.

Polis açıklamasına göre aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin 180’i süratli araç kullanmak; 160’ı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak; 105’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak; 55’i trafik levha ve işaretlerine uymamak; 39’u alkollü araç kullanmak; 37’si sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak; 30’u dikkatsiz sürüş yapmak; 29’u muayenesiz araç kullanmak; 18’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak; 11’i tehlikeli sürüş yapmak; 11’i "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak; 5’i trafik ışıklarına uymamak; 4’ü "B" özel işletme izinsiz araç kullanmak; 4’ü koruyucu miğfersiz motosiklet kullanmak; 1’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak; 1’i takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmamak ve 247’si diğer trafik suçlarından rapor edildi.

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66 TRAFİK KAZASI… 18 YARALI…

Aynı dönemde KKTC’de toplam 66 trafik kazası meydana geldi; bu kazalardan, 12’si yaralanmayla ve 54’ü hasarla sonuçlandı.

Yaralanma ile neticelenen kazalarda 18 kişi yaralandı.
 
Kazalarda toplam hasar miktarı 418 bin 750 TL olarak hesaplanırken, kazaların bölgelere göre dağılımı ise şöyle: 

“Lefkoşa 18, Gazimağusa 23, Girne 16, Güzelyurt 6, İskele 3.”

Son Güncelleme: 09.09.2019 16:29
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