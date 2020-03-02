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Haftalık trafik raporu: 58 kaza, 14 yaralı

KKTC’de son bir hafta içerisinde 58 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 14 kişi yaralandı.

Haftalık trafik raporu: 58 kaza, 14 yaralı

KKTC’de son bir hafta içerisinde 58 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 14 kişi yaralandı.

02 Mart 2020 Pazartesi 13:37
Haftalık trafik raporu: 58 kaza, 14 yaralı
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KKTC’de son bir hafta içerisinde 58 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 14 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığının 24 Şubat –1 Mart tarihlerini kapsayan haftalık trafik raporuna göre 47’si hasarla sonuçlanan kazalarda 534 bin 900 TL’lik maddi hasar oluştu.

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Kazalar; süratli araç kullanmak (15), kavşakta durmamak (11), dikkatsiz sürüş yapmak, (12), yakın takip (9) ve diğer etkenlerden(11) kaynaklandı.

 Kazalarda ilk sırayı 22 ile Lefkoşa alırken, Gazimağusa’da 18, Girne’de 15,  İskele’de 2 ve Güzelyurt’ta 1kaza meydana geldi.

Diğer yandan aynı dönemde polisin ülke genelinde gerçekleştirdiği  trafik kontrollerinde  7 bin 848 araç sürücüsünden  954’ü ile ilgili ileri işlem yapıldı.

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin;”231’i süratli araç kullanmak, 3’ü tehlikeli sürüş yapmak, 29’u dikkatsiz sürüş yapmak, 81’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 14’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 12’si alkollü araç kullanmak, 147’si seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 130’u trafik levha ve işaretlerine uymamak, 5’i trafik ışıklarına uymamak, 20’si muayenesiz araç kullanmak, 30’u sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 4’ü "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 10’u “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 2’si tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 2’si koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 234’ü diğer trafik suçlarından     rapor edildi.
 

Son Güncelleme: 02.03.2020 17:06
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