Haftalık trafik raporu

13 Eylül - 19 Eylül 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (60) adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan; (1) ölümle, (16) yaralanmayla ve (43) hasarla sonuçlanmıştır. Ölümle Neticelenen kazada (1) kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda (21) kişi yaralanmıştır.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (21) , dikkatsiz sürüş yapmak (14), kavşakta durmamak (9), yakın takip (8) ve diğer etkenler (8) yer almıştır.

Kazalarda toplam hasar miktarı 701,100 TL'dir. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir;

Lefkoşa : 25 Gazimağusa : 18 Girne : 14 Güzelyurt : 1 İskele : 2

13 Eylül - 19 Eylül 2021 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kont-rollerinde, toplam 6819 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 885 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. Suçların dağılımı aşağıdakı gibidir;

Sürat ( 170 ) , Tehlikeli Sürüş ( 12 ), Dikkatsiz Sürüş ( 28 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 66 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 10 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 40 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 186 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 92 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 81 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 16 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 28 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 28 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 4 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 3 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosikklet Kullanmak ( 3 ), Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ( 1 ) ve 117 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.