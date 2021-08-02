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Haftalık trafik raporu

Polis Basın Subaylığı 26 Temmuz-1 Ağustos 2021 tarihlerini kapsayan haftalık trafik raporunu yayımladı..

02 Ağustos 2021 Pazartesi 13:14
Haftalık trafik raporu

26 Temmuz-1 Ağustos 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (62) adet trafik kazası meydana gelmiştir. 

Bu kazalardan (14) yaralanmayla ve  (48) hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda (19) kişi yaralanmıştır.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (19) , dikkatsiz sürüş yapmak (15), kavşakta durmamak (9), yakın takip (11) ve diğer etkenler (8)  yer almıştır.                                                                
                                                                
Kazalarda toplam hasar miktarı 721.150 TL'dir. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir.                
                                                                
Lefkoşa            :    16                                                        
Gazimağusa    :    15                                                        

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Girne                :    14                                                        
Güzelyurt         :    12                                                        
İskele               :    5                                                        
                                                                
26 Temmuz-1 Ağustos 2021 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 6210 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 769   araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. 

Suçların dağılımı aşağıdakı gibidir;                                                                
Sürat ( 164 ) , Tehlikeli Sürüş ( 9 ), Dikkatsiz Sürüş ( 23 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 96 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 15 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 28 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 132 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 77 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 2 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 23 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 24 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 7 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 2 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 2 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosikklet Kullanmak ( 1 ), Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ( 2 ) ve 162 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.    

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Kktc Haftalık Trafik RaporuKktc Trafik Kazaları
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