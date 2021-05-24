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Haftalık trafik raporu

Polis Basın Subaylığı, 17-23 Mayıs tarihlerini kapsayan haftalık trafik raporunu açıkladı..

24 Mayıs 2021 Pazartesi 13:00
Haftalık trafik raporu
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Polis, bir haftada  57 trafik kazasında 20 kişinin yaralandığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, kazaların 20’si  süratli araç kullanmak, 13’ü, dikkatsiz sürüş, 9’u kavşakta durmamak, 9’u yakın takip ve 6’sı diğer etkenler sonucu meydana geldi.

17-23 Mayıs tarihlerini kapsayan sürede meydana gelen kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle; Lefkoşa            :14, Gazimağusa: 12, Girne: 20,         Güzelyurt:5, İskele: 6.                  

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751 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE CEZAİ İŞLEM                                 

Öte yandan aynı tarihlerde, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde ise, toplam 4 bin 626 araç sürücüsü kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 751 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Suçların dağılımı şöyle:

“Sürat ( 263 ) , Tehlikeli Sürüş ( 10 ), Dikkatsiz Sürüş ( 15 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 61 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 13 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 5 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 154 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 70 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 1 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 17 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 24 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 1 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 2 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosikklet Kullanmak ( 4 ) ve 111 diğer trafik suçları.”

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Son Güncelleme: 24.05.2021 13:23
Anahtar Kelimeler:
Haftalık Trafik Raporu
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