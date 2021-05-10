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Haftalık trafik raporu

Polis Basın Subaylığı 3 Mayıs-9 Mayıs tarihlerini kapsayan trafik raporunu yayımladı..

10 Mayıs 2021 Pazartesi 14:00
Haftalık trafik raporu
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KKTC’de geçtiğimiz hafta meydana gelen 54 trafik kazasında, bir kişi yaşamını yitirirken, 20 kişi yaralandı. 

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 3-9 Mayıs tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de 54 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalardan; biri ölümle, 16’sı yaralanmayla ve 37’si ise sadece hasarla sonuçlandı. 
Ölümle neticelenen kazada bir kişi yaşamını yitirirken,  yaralanma ile neticelenen kazalarda 20 kişi yaralandı. 
Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri arasında; süratli araç kullanmak (16) , dikkatsiz sürüş yapmak (13), kavşakta durmamak (11), yakın takip (9) ve diğer etkenler (5)  yer aldı. 
Kazalarda toplam hasar miktarı 897 bin 200 TL olarak tespit edilirken, kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle: 
“Lefkoşa 19, Gazimağusa 11, Girne 18, Güzelyurt 5, İskele 1”


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TRAFİK KONTROLLERİ 
Polis tarafından 3-9 Mayıs tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 5bin 201 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 733 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. 
Suçların dağılımı şöyle: 
“Sürat ( 205 ) , Tehlikeli Sürüş ( 11 ), Dikkatsiz Sürüş ( 24 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 52 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 16 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 8 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 146 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 74 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 4 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 10 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 20 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 3 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 2 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 3 ) ve 155 diğer trafik suçları”
 

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Son Güncelleme: 10.05.2021 14:30
Anahtar Kelimeler:
Kktc Haftalık Trafik Raporu
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